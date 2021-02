Stiri pe aceeasi tema

- Agenda ședinței de GuvernPROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptata la BruxellesProiectul poate fi consultat…

- Patru pacienți au murit in urma incendiului izbucnit vineri dimineața la Spitalul „Matei Balș” din București , trei fiind gasiți carbonizați in salon. Cel de-al patrulea pacient a murit ulterior, dupa ce medicii au incercat, fara succes, sa-l resusciteze. „Patru persoane au murit, trei au fost gasite…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 28 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 721.513 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 666.001 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- INFORMATIE DE PRESA privind agenda sedintei Guvernului Romaniei din 27 ianuarie 2021 Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. I. PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Ordonantei…

- Agenda ședinței de GuvernPROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚAPROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/OUG-2.pdf PROIECTE…

- 1 de 7 https://mesagerulneamt.ro/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Video-2021-01-04-at-13.28.23.mp4 https://mesagerulneamt.ro/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Video-2021-01-04-at-13.28.24.mp4 The post Foto-video. A inceput vaccinarea și la Targu Neamț appeared first on Stiri Neamt .

- STIRIPESURSE:RO va prezinta agenda ședinței Guvernului Romaniei din 23 noiembrie 2020. Printre proiectele aflate pe ordine de zi se numara si rectificarea bugetara. I. PROIECTE DE ORDONANȚA DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe…

- Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reteaua Europeana a Consiliilor Europene de Mediu si Dezvoltare Durabila (EEAC) si aprobarea platii…