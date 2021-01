Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. "Salariul minim va fi indexat maine, in sedinta de Guvern. Vom adopta Hotararea…

- Salariul minim crește cu 41 de lei. Decizia va fi luata in sedința de Guvern care va avea loc saptamana viitoare. Majorarea simbolica a fost asupru criticata de sindicate. Aproximativ 100 de persoane au protestat in fața Ministerului Muncii, nemulțumite de preconizata majorare a salariului minim pe…

- Guvernul, in ședința pentru a aproba ajutoare de stat pentru HoReCa, finanțari prin IMM Invest și Agro Invest și pentru a prelungi masura muncii flexibile Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de vineri, prin hotarare, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 14 decembrie.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, joi seara, la Palatul Victoria, ca propunerea de prelungire…

- Bugetul de stat poate susține anul viitor o creștere a pensiilor cu cel mult 8-9 procente, au declarat surse guvernamentale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Majorarea va acoperi inflația, au adaugat sursele citate. In ceea ce privește discuțiile privind majorarea salariului minim, Guvernul se afla…

- Majorarea pensiilor cu 40%, cum a decis Parlamentul, și nu cu 14%, cum a hotarat Guvernul, ar reprezenta un efort bugetar procentual comparabil cu cel din Germania, susține prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea. Intr-o postare facuta pe Facebook, liderul social – democrat se arata iritat ca liberalii…