Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu iese la ATAC cat se poate de dur: Nu vor pleca doar miniștrii, ci tot ce inseamna USR PLUS in instituțiile de stat, ar spune el Florin Cițu iese la ATAC cat se poate de dur: Nu vor pleca doar miniștrii, ci tot ce inseamna USR PLUS in instituțiile de stat, ar spune el Premierul Florin Cițu…

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" se afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de vineri. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la "Anghel Saligny"…

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny” se afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de vineri. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la „Anghel Saligny”…

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" se afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de vineri. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la "Anghel…

- Ministrii USR PLUS nu vor participa la sedinta de Guvern, a anuntat vineri liderul deputatilor formatiunii, Ionut Mosteanu. El a precizat ca, daca se doreste luarea unei decizii, aceasta va fi luata "cu sau fara ministrii USR PLUS in sala". "Daca vrea sa-l adopte, il adopta cu sau fara ministrii USR…

- Premierul Florin Citu a sustinut, vineri, ca ordonanta privind Programul ''Anghel Saligny'' a fost retrimisa joi seara Ministerului Justitiei deoarece s-a schimbat ministrul. El a afirmat ca pe 12 august a fost trimis pentru prima oara originalul acestui document.…

- Ședința de guvern inceputa la ora 11 a fost intrerupta, dupa ce premierul Florin Cițu a vrut sa introduca pe ordinea de zi suplimentara programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”.

- Premierul Florin Cițu invoca un presupus aviz tacit al Ministerului Justiției pentru proiectul de OUG privind programul de 50 miliarde euro Anghel Saligny, dar miniștrii USR PLUS arata ca avizul Ministerului Justiției este obligatoriu, deci nu poate fi tacit. USR PLUS il acuza pe premier ca vrea sa…