Stiri pe aceeasi tema

- Membrii USR Plus ai Cabinetului Cițu au luat parte la ședința Executivului convocata de premier. La inceputul ședinței, vicepremierul Dan Barna i-a transmis lui Florin Cițu ca nu mai are susținerea USR-PLUS.

- La o zi dupa ce s-a aflat ca preia interimatul la șefia Ministerului Sanatații, premierul Florin Cițu are agenda plina. In scurta vreme urmeaza sa inceapa discuții importante, ce preced ședința Executivului, prima dupa demitera lui Vlad Voiculescu din actuala echipa guvernamentala. La ora 11.30, de…

- Sedinta de guvern programata pentru miercuri a fost amanata, potrivit unei informari a Executivului. "Sedinta de astazi a Guvernului se amana, vom reveni in momentul convocarii unei noi sedinte de guvern", se arata in informare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin,…

- UPDATE – Sedinta de guvern programata pentru miercuri a fost amanata, potrivit unei informari a Executivului. ‘Sedinta de astazi a Guvernului se amana, vom reveni in momentul convocarii unei noi sedinte de guvern‘, se arata in informare. Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de miercuri, proiectul…

- Premierul Florin Citu va fi prezent la ora 15:00 la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei de la Ciolpani, a informat Biroul de Presa al Guvernului. Decizia șefului Executivului vine in contextul in care Romania a depașit astazi, 11 aprilie, pentru prima data, pragul de…

- Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, a propus in ședința de marți a Guvernului interzicerea exportului de griu pina pe data de 15 aprilie. Propunerea a venit in urma deciziei aprobate in cadrul Consiliului Suprem de Securitate. Cabinetul de miniștri nu a susținut, insa, inițiativa. Doar premierul…

- Guvernul a anuntat ca a discutat si aprobat, in sedinta online desfasurata joi, un memorandum "confidential". Aceasta a fost a doua sedinta a Executivului din aceasta saptamana. In cadrul reuniunii desfasurate miercuri au fost aprobate o serie de acte normative privind, intre…

- Klaus Iohannis se va afla din nou fața in fața cu premierul Florin Cițu, de aceasta data miercuri, cand șeful Executivului a fost convocat la Cotroceni, alaturi de liderii Coaliției. In cursul acestei dupa-amiezi va avea loc o ședința pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Intrunirea…