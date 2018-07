Sedinta de joi a fost anuntata de purtatorul de cuvant al guvernului, Nelu Barbu, la finalul sedintei de marti.

"O sa fie si joi sedinta de Guvern, ora deocamdata nu v-o pot comunica. Biroul de presa va anunta", a spus Nelu Barbu, aratand ca ordinea de zi pentru reuniunea de joi va fi anuntata in acea zi.

Tot joi se incheie si sesiunea extraordinara a parlamentului, astfel ca este ultima ocazie in care guvernul poate emite ordonante de urgenta. Daca emite OUG in vacanta parlamentara, trebuie convocata sedinta a parlamentului in termen de cinci zile.

Adoptarea unei ordonante…