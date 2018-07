Ședință de Guvern învăluită în mister. Explicațiile lui Tăriceanu și Dragnea Guvernul se reuneste in sedinta astazi, și nu joi, fara sa fie disponibile informații despre ordinea de zi. Potrivit liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie adoptata o ordonanta de urgenta pe mediu. "Acesta este motivul pentru care s-a decalat pentru marti sedinta de guvern", a subliniat Tariceanu. El a negat din nou, luni seara, la postul public de televiziune, informatiile potrivit carora s-ar pregati o ordonanta de urgenta privind aministierea si gratierea unor fapte de coruptie. “Maine (marti – n.r.) este sedinta de guvern, vreau sa spun foarte clar, m-am interesat, nu este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

