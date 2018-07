Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, ca neintemeiata, sesizarea facuta de presedintele Klaus Iohannis in legatura cu modificarea de catre Parlament a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit institutiei, citata de Mediafax. Pe 28 iunie, seful statului a trimis Curtii Constitutionale…

- Decizia de delegare a atributiilor presedintelui Senatului a fost publicata in vineri Monitorul Oficial si fusese semnata inca de miercuri. Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat joi ca a discutat cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, iar din punctul sau…

- Ponta spune ca Guvernul Dancila va rezolva problemele personale ale lui Dragnea prin Ordonanța. Deputatul PSD a afirmat, marti, ca “sesiunea extraordinara” a Parlamentului este “o mascarada si un mod brutal de a distrage atentia oamenilor”. Plenul Senatului a votat, marți, modificarile Codului Penal,…

- Senatorul UDMR Cseke Attila a anunțat ca Uniunea nu sustine modificarea Codurilor penale prin ordonanta de urgenta. ”Nu avem deocamdata semnale nici oficiale, nici informale cu privire la posibilitatea de a se emite ordonante de urgenta pe aceasta tema. Ca principiu,…

- UDMR nu susține modificarea Codurilor penale prin Ordonanta de urgenta. Senatorul UDMR Cseke Attila a declarat, luni, ca aceste proiecte legislative importante trebuie sa treaca prin Parlament. “Nu avem deocamdata semnale nici oficiale, nici informale cu privire la posibilitatea de a se emite ordonante…

- Senatul urmeaza sa adopte miercuri, in procedura de urgența, ca for decizional, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, in urma cererii de reexaminare trimisa Parlamentului de președintele Klaus Iohannis. Camera Deputaților a aprobat luni proiectul, in forma inițiala, informeaza Mediafax.Pe…

- Scenarii dupa decizia CCR. Curtea Constitutionala a decis, miercuri, ca intre Ministerul Justitiei si Presedintie a existat un conflict juridic. Ca atare, Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din fruntea DNA. Exista insa o portita, spun specialistii consultati de Libertatea.…

- ”In urma deliberarilor, Curtea Constituționala, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat ca Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul…