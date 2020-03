Stiri pe aceeasi tema

- Programul premierului Ludovic Orban de vineri, 27 martie, transmis de Biroul de presa al Guvernului: - intalnire de lucru cu ministrul sanatatii, Nelu Tataru (ora 9,00 - sediul Ministerului Sanatatii); din motive ce tin de respectarea normelor de protectie si de distantare sociala, accesul presei…

- Seful statului a avut marti o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii cu responsabilitati in gestionarea epidemiei de COVID-19. La sedinta de la Palatul Victoria, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a protejat purtand o masca medicala, dar si o vizeta. De asemenea, ministrul…

- Klaus Iohannis a avut, marți, o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii cu responsabilitati in gestionarea epidemiei COVID-19.Insa, ceea ce a atras atenția a fost ”ținuta” ministrului Muncii, Violeta Alexandru. Aflata in sala de ședința de la Palatul Victoria, acolo unde…

- Prim-ministrul desemnat, Florin Citu, si premierul interimar, Ludovic Orban, vor sustine, miercuri, la ora 21,00, declaratii de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de presa al Guvernului

- Prim-ministrul desemnat, Florin Citu, si premierul interimar, Ludovic Orban, vor sustine, miercuri, la ora 21,00, declaratii de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de presa al Guvernului. AGERPRES/(AS - autor: Catalin Alexandru, editor online: Simona Arustei) Cititi si:…

- Sedinta a fost suspendata avand in vedere ca in sala erau prezenti doar 188 de parlamentari din cei 465. Dupa ce Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura, presedintele Klaus Iohannis a decis sa-l desemneze, din nou, pe Ludovic Orban pentru Palatul Victoria. De pe 17 pana pe 19 februarie,…

- Programul premierului Ludovic Orban de marti, 4 februarie, transmis de Biroul de presa al Guvernului:* Participare la intalnirea Team Romania, platforma pentru dezbatere, analiza si actiune a celor mai relevante si actuale teme, ce reuneste reprezentanti ai sectorului public, privat si non-guvernamental…

- Viorica Dancila a declarat, joi seara la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca decizia Guvernului de a iși asuma raspunderea pe proiectul alegerii primarilor in doua tururi, este o acțiune in interes electoral. Fostul premier a precizat ca PSD va depune moțiune de cenzura in acest sens.„Dupa…