- Guvernul urmeaza sa adopte miercuri un memorandum privind implementarea proiectului ''Romania Educata'' si aprobarea prioritatilor in reforma sistemului national de Educatie, in cadrul unei sedinte la care si-a anuntat participarea si presedintele Klaus Iohannis.STIRIPESURSE.

- „Noul bacalaureat, deschis tuturor și bazat pe competențe, este o alta componenta importanta a „Romaniei Educate”.Imi doresc un examen care sa poata evalua corect capacitatea absolvenților de a se descurca in societate și in viața, in general. Un absolvent de liceu, indiferent de profil, trebuie sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca saptamana viitoare Guvernul isi va asuma prin memorandum tintele si obiectivele proiectului „Romania Educata”. El a adaugat ca va fi infiintat si un grup de lucru transpartinic care se va ocupa cu aspectele cadrului legislativ in vederea implementarii proiectului.…

- Seful statului a avut, incepand de luni, o serie de consultari cu mediul politic si cu partenerii sociali pe tema proiectului „Romania Educata”, in contextul finalizarii dezbaterii publice. ”Vom trece la faza de implementare. Coaliția de guvernare și-a exprimat susținerea pentru proiect. Guvernul iși…