Ședință de Guvern – ce reglementări vor fi adoptate azi Ședința de Guvern de astazi va duce la schimbarea mai multor acte normative și adoptarea unora noi. Dintre ele, foarte așteptate sunt cele care vor schimba lucruri in domeniul protecției persoanelor cu dizabilitați. Sunt așteptate și o serie de reglementari referitoare la alegerile generale și prezidențale. „In contextul necesitatii continuarii demersurilor referitoare la crearea conditiilor […] The post Ședința de Guvern – ce reglementari vor fi adoptate azi appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

