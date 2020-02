Sedinta de guvern: Autospeciale de supraveghere cu termoviziune pentru Politia de Frontiera

Stiri pe aceeasi tema

- Pe agenda de astazi a Guvernului se afla o hotarare ce vizeaza achiziția a 49 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, valoarea totala a investiției fiind de peste 51 de milioane de lei, conform Notei de fundamentare. Conform sursei citate, autospecialele ar urma sa intre in dotarea Politiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la finalul sedintei CSAT pe tema COVID – 19, ca vor fi suplimentate masurile de control la punctele de trecere a frontierei, indiferent de tipul acestora si ca Guvernul va pune a dispozitie resursele financiare pentru achizitionarea materialelor sanitare si a medicamentelor.…

- Doi tunisieni au fost prinsi in timp ce incercau sa treaca ilegal din Romania in Ungaria, Politia de Frontiera fiind nevoita sa traga doua focuri de avertisment, informeaza un comunicat de presa transmis duminica de catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei. Potrivit…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca in aceasta saptamana va fi finalizat un plan de restructurare a institutiilor din minister, inclusiv Politia si Jandarmeria. El a declarat, astazi, ca a avut discutii doar cu reprezentantii Jandameriei legat de un model cu comanda regionala. Ministrul…

- Un șef de serviciu din cadrul Poliției de Frontiera a fost reținut in flagrant de ofițerii CNA și procurorii anticoruptie chiar in momentul in care incasa o parte din mita de 12 000 de euro. In schimbul banilor, banuitul unor peroane soluționarea dosarelor legate de furtul de automobile din Romania.

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat aseara percheziții la sediul central al Poliției de Frontiera. Solicitata telefonic, Angela Starinschi, purtatorul de cuvânt al CNA a confirmat perchezițiile pentru Deschide.MD. Potrivit lui Starinschi, acțiunile…