- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca, in mod normal, rectificarea bugetara va fi votata saptamana viitoare in Guvern, indiferent daca masura va primi avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii - CSAT.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a vorbit joi seara, intr-o emisiune tv, despre rectificarea bugetara anuntata de premierul Viorica Dancila, declarand ca „fake news-ul a ajuns sa fie politica guvernamentala” si acuzand Executivul ca „isi bate joc de oameni”. Liberalul a mai afirmat ca rectificarea bugetara…

- Rectificarea bugetara a fost amanata pentru data de 14 august, anunța Realitatea Tv, citand surse guvernamentale. Azi sau maine proiectul va fi supus dezbaterii, iar potrivit sursei citate rectificarea bugetara va fi una pozitiva.Liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu,…

- Premierul Viorica Dancila i-a convocat intr-o sedinta de urgenta pe vicepremieri si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a discuta despre rectificarea bugetara, potrivit unor surse politice. De la 13.00 urmeaza sa fie o sedinta de Guvern, cel mai probabil ultima inainte ca Dancila sa intre…

- Rectificarea bugetara ar urma sa fie aprobata dupa ce premierul Viorica Dancila se intoarce din concediul de odihna, acesta fiind programat in perioada 6-13 august, au declarat pentru Money.ro surse guvernamenatale. Discutii privind prima rectificare din acest an au avut loc inca de la inceputul…