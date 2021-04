Ședință de foc la Parlament. USR decide ieșirea de la guvernare! Surse din cadrul ședinței USR din Parlament ne-au declarat ca partidul a decis ieșirea de la guvernare inainte de intalnirea cu partenerii din coaliție. Uniunea Salvați Romania prefera sa ramana cu Vlad Voiculescu in brațe și sa pedepseasca decizia premierului Florin Cițu de a-l demite pe ministrul Sanatații prin ieșirea de la guvernare. Un exemplu de lipsa de responsabilitate deoarece are potențialul de a arunca in aer guvernarea, intr-un moment in care valul trei al pandemiei este in plina desfașurare, spitalele sunt pline de bolnavi, secțiile ATI nu mai au locuri disponibile. Pentru o singura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​​USR-PLUS cere retragerea lui Florin Cîțu, liderii partidului fiind nemulțumiți de modul în care Vlad Voiculescu a fost demis de premier, susțin surse din partid pentru HotNews.ro. Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca nu se pune problema. „Decizia de susținere a lui Florin…

- Ieșirea premierului Florin Cițu de luni seara, la cateva ore dupa tragedia de la Spitalul Victor Babeș, a ridicat multe semne de intrebare. Toata lumea se aștepta ca prim-ministrul sa iasa și sa anunțe demiterea secretarului de stat Raed Arafat și a ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Consilierii…

- Votul final in motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, va fi exprimat miercuri, 17 februarie, in plenul Camerei Deputatilor.Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura, anunța Agerpres.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba…

- Este scandal mare in Camera Deputaților, luni seara! Dupa ce s-au terminat dezbaterile pe tema moțiunii simple inițiate de PSD impotriva lui Vlad Voiculescu, ministru al Sanatații, liderul de grup al PSD, Alfred Simonis, a cerut o intervenție pe procedura, cerand votul pe moțiune, deși el era programat…

- Vlad Voiculescu, unul dintre nemulțumiții de modul in care s-au imparțit banii, a declarat inainte sa intre la ședința Coaliției: „Suntem in discuții”, potrivit Digi24.ro. Paradoxul pandemic: in 2020 inspectorii de munca au dat mai multe amenzi. Cea mai mare, 40.000 euro Cițu a explicat ca ministerul…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, marți, de la ora 15.00, cu premierul Florin Cițu, cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, pentru a decide despre...

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, vine cu precizari dupa ce Ziarul Adevarul a scris zilele trecute ca relația dintre el, premierul Florin Citu si coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița sunt din ce in ce mai rec. „Nu exista nicio tensiune”, a explicat ministrul Sanatații dupa ce…

- Klaus Iohannis participa joi la o sedinta de lucru, la Palatul Cotroceni. In cadrul sedintei se va discuta despre redeschiderea scolilor.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 14 ianuarie a.c., ora 16:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru la care vor participa Prim ministrul Romaniei,…