- Liderii PSD se reunesc sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa discute despre evaluarea ministrilor din Cabinetul Dancila, despre o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis din functie si despre strategia pe care PSD va merge in sesiunea de toamna a Parlamentului.

- "La Ministerul Justiției nu exista, nu a existat, nici in procedura de avizare, nici in dezbatere un astfel de proiect de act normativ”, a spus Tudorel Toader, la sediul MJ.Cabinetul Dancila se reuneste din nou in sedinta, joi, pentru a doua oara in aceasta saptamana, pe fondul informatiilor…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a declarat ca nu a existat in ședința de marți a Guvernului vreun document care sa vizeze amnistia sau grațierea, precizand ca o noua intrunire a Cabinetului Dancila va avea loc joi, deoarece sunt acte normative care "nu suporta amanare".Citește…

- Codrin Ștefanescu a declarat, vineri, dupa ședința PSD, ca social-democrații au “un plan pe puncte”, precizand ca trebuie “reintrodusa normalitatea” in Romania. “Avem un plan pe puncte. Stim exact ce avem de facut. Incepand de luni, incepem sa comunicam public ceea ce facem. Este foarte mare asteptarea…