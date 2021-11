Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal total dupa negocierile pentru guvern. Niciun partid nu vrea sa renunțe la Ministerele de forța. Liberalii și cei din UDMR iși disputa Ministerul Dezvoltarii. PNL este gata sa renunțe la un portofoliu important, doar daca va gestiona banii din programul Anghel Saligny.In acest timp, PSD…

- Prim-vicepresedintele PNL Lucian Bode anunta ca, la negocierile de sâmbata, se va discuta despre structura Guvernului, se va finaliza Programul de guvernare si se va stabili cuprinsul acordului politic. „Vom spune exact cum se iau deciziile în coalitie. Nu vrem sa ne pacalim unul pe…

- Ședința conducerii PNL s-a finalizat, vineri, cu concluzia ca liberalii nu vor ceda cele doua ministere de forța, Dezvoltarea sau Transporturile. Florin Cițu s-a asigurat ca liderii partidului il susțin in aceasta negociere, deși el și-ar fi dorit și ministerul Finanțelor. “Din ce ințeleg, vrem Transpoturi…

- Liderul PNL, Florin Cițu, le-a spus liberalilor, reuniți vineri seara, in ședința, dupa blocarea negocierilor cu PSD și UDMR, ca partidul risca sa piarda ministere daca va dori sa ia dezvoltarea de la UDMR sau transporturile de la PSD. ”Din ce ințeleg, vrem transporturile sau dezvoltarea. Ca sa iei…

- ACTUALIZARE: Ședința PNL s-a incheiat. Potrivit unor surse participante la discuții, liberalii au stabilit sa obțina la negocieri unul dintre cele doua ministere „cu bani”: Transporturile sau Dezvoltare. Doar Florin Cițu și Teodor Stolojan au susținut ca PNL ar trebui sa insiste pentru ministerul Finanțelor.…

- Totodata, prim-vicepreședintele PNL - Rareș Bogdan va avea o ședința cu liderii din țara, potrivit surselor Realitatea PLUS.Se pare ca formațiunile care negociaza de zile bune au ajuns la un consens in ceea ce privește varianta unui premier prin rotație. Numele acestuia ramane, insa, o problema. Florin…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat luni seara, la Cotroceni, pe premierul desemnat și pe liderii PNL. Potrivit unor surse politice, ședința a inceput la 17.30. Klaus Iohannis și premierul pe care l-a desemnat, Nicolae Ciuca, discuta cu președintele PNL, Florin Cițu, dar și cu prim-vicepreședinții…

- Biroul Politic Național al PNL a votat in unanimitate pentru susținerea premierului Florin Cițu și astfel intreg partidul se incoloneaza in spatele acestuia, in razboiul din coaliție. Ședința a fost condusa de președintele PNL, Ludovic Orban, care a dat un vot de susținere pentru Florin Cițu. De asemenea,…