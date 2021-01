Ședință de Coaliție la vila Lac / Dispute între PNL și USR pe construcția bugetului de stat Liderii Coaliției se reunesc, marți în ședința, la vila Lac la solicitarea președintele Klaus Iohannis. Liderii celor trei partide aflate la guvernare nu reusesc sa ajunga la un consens privind modul în care vor fi împarțiți banii pe proiectele aflate în desfașurare, au declarat surse politice pentru HotNews.ro.

"Neînțelegerile sunt pe sumele care trebuie direcționate prin ministerul Dezvoltarii catre administrațiile locale. Este vorba de proiectele aflate în derulare. Primarii PNL au o serie de proiecte aflate în derulare care necesita finanțare.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

