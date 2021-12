Ședinţa de astăzi a executivului-se prelungeşte starea de alertă cu 30 zile Ședinta de astazi a executivului-se prelungeste starea de alerta cu 30 zile Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro Autoritatile anunta o relaxare a masurilor sanitare de sarbatori. Masca de protectie nu se mai poarta în spatiile deschise neaglomerate si este eliminata interdictia persoanelor de a circula noaptea, dupa ora 23:00. În noaptea de Craciun si de Revelion restuarantele sunt deschise, dar este permisa ocuparea a numai 50% din numarul de mese si doar de catre cei vaccinati, trecuti prin boala sau testati. Sunt câteva dintre prevederile unei HG… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a prelungit cu inca 30 de zile starea de alerta si a aprobat o serie de masuri de relaxare a restrictiilor. Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat, dupa o sedinta de peste 3 ore a Executivului, ca impreuna cu autoritatile locale va fi derulata in perioada sarbatorilor de iarna o…

- Guvernul urmeaza sa prelungeasca miercuri starea de alerta Realizator: Mihai Udroiu - Guvernul urmeaza sa prelungeasca astazi starea de alerta, începând cu data de mâine, și sa aprobe, eventual cu unele modificari, masurile propuse aseara de Comitetul Național pentru Situații de…

- Miercuri are loc o ședința CNSU in care ar urma sa se discute despre relaxarea restricțiilor in perioada sarbatorilor de iarna. Potrivit unor surse citate de news.ro, de Revelion petrecerile ar putea fi permise. De asemenea, magazinele vor ramane deschise pana la ora 23.00, fata de 21.00 cum este in…

- Pentru a limita raspandirea noii tulpini a virusului, de vineri, 10 decembrie, se introduc restricții mai dure la intrarea in țara, insa nu pentru toate persoanele. Se va ține cont și de situația epidemiologica a țarii din care vine.

- Guvernul pregatește noi reguli pentru petrecerile de REVELION: Ce spune ministrul Sanatații Guvernul pregatește noi reguli pentru petrecerile de REVELION: Ce spune ministrul Sanatații Masurile care vor fi luate pentru perioada in care romanii vor petrece in strada, cum ar fi de Revelion, vor fi discutate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca masurile care vor fi luate pentru perioada in care romanii vor petrece in strada, cum ar fi de Revelion, vor fi discutate in perioada urmatoare si vor fi facute publice in timp util. Totusi, Ministerul Sanatatii nu recomanda organizarea de evenimente…

- Autoritațile decid, intr-o ședința convocata la guvern de premierul Nicolae Ciuca, primele masuri care vor fi luate in Romania dupa confirmarea a doua cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron a SARS-CoV2. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus, inaintea ședinței, ca trebuie impuse masuri temporare…

- Actele normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 23 septembrie 2021.ORDONANTE DE URGENTAORDONANTA DE URGENTA privind aprobarea si implementarea Programului National de Suport pentru Copii, in contextul pandemiei de COVID 19 ndash; Din grija pentru copii HOTARARIHOTARARE pentru modificarea…