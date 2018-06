Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a reactionat dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, precizand ca ramane un om de echipa si ca orice roman trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie, pana la o decizie definitiva.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca dupa decizia ICCJ in Dosarul angajarilor ilegale la CJ Teleorman in care a fost condamnat in prima instanța Liviu Dragnea partidul are nevoie de unitate. Ea spera ca in cadrul Comitetului Executiv se vor lua cele mai bune decizii și menționeaza…

- PSD a convocat pentru vineri, la ora 16.00, o ședința a Comitetului Executiv al partidului, pentru a discuta situația dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, in dosarul DGASPC Teleorman.. Intre timp taberele din partid se organizeaza. Contestatarii lui Dragnea s-au intalnit joi seara pentru a face planul…

- Presedintele PSD Teleorman, Adrian Gadea, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca Liviu Dragnea se bucura in continuare de sustinerea membrilor de partid din judet, lucru care ''se va concretiza'' si vineri la Comitetul Executiv al PSD. ''Domnul Dragnea e presedintele partidului,…

- Ședința de urgența la PSD. Social-democrații se reunesc maine, in Comitetul Executiv Național, sa discute condamnarea primita de Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive. Surse din PSD au precizat pentru Libertatea ca liderii partidului urmeaza sa adopte o rezoluție de susținere a președintelui…

- In același dosar s-au mai dat urmatoarele sentințe: Fosta șefa a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, 3 ani și 7 luni Fostul director executiv DGASPC Milos Rodica, 3 ani cu suspendare Olguța Șefu, fost director executiv adjunct DGASPC, 3 ani cu suspendare Ionel Marineci, fost șef serviciu DGASPC, 3 ani…

- Pe 29 mai, urmeaza sa se dea sentinta in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman, dosar in care DNA cere sapte ani si jumatate de inchisoare pentru Liviu Dragnea. Conform memorandumului aprobat de Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, liderul PSD va avea o intrevedere cu presedintele Confederatiei…

- Premierul Viorica Dancila are o intrevedere cu presedintele Liviu Dragnea, cu putin timp inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD, printre subiecte discutate fiind si posibilitatea organizarii, in luna mai, a unui miting de sustinere a Guvernului si a programului de guvernare.