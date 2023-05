Stiri pe aceeasi tema

- Negocieri cu scantei, in Coaliție, inainte de rotativa premierilor. UDMR pare sa nu cedeze nimic, surse declarand ca liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a ieșit tradind ușa. ​​Negocierile din Coaliție pentru noul guvern pe care Klaus Iohannis le vrea terminate saptamana viitoare au atins un punct de…

- Conducerile PNL si PSD au fost convocate in sedinta, marti, inainte de rocada premierilor de la sfarsitul acestei luni. Liderii celor doua partide discuta strategia privind protocolul coalitiei, dar si cine vor fi titularii portofoliilor, in noul Executiv condus de presedintele PSD Marcel Ciolacu. Inainte…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu va efectua, sambata, o visita in judetul Iasi. Liderul social-democratilor va participa, anterior, la evenimente ale partidului din Neamt si Suceava. Filiala PSD Iasi inca nu a anuntat oficial vizita si scopul ei, dar, potrivit unor surse din organizatie, Ciolacu se va…

- Pe agenda ședinței coaliției de astazi se afla reforma pensiilor, care trebuia deja finalizata, precum și modul de calculare al pensiilor, promis deja de ministrul Marius Budai. Alte subiecte pe agenda coaliției sunt rotativa și alegerile de anul viitor, la care s-au adaugat și discuțiile in contradictoriu…

- Ședința coaliției are loc marți, la ora 13.00, potrivit Realitatea PLUS. Pe agenda coaliției se afla reforma pensiilor, care trebuia deja finalizata, precum și modul de calculare al pensiilor, promis deja de ministrul Marius Budai. Alte subiecte pe agenda coaliției sunt rotativa și alegerile de anul…

- Romania are nevoie de un guvern cu o susținere puternica in Parlament pentru a gestiona toate crizele, iar in acest moment singura soluție este coaliția PSD-PNL-UDMR, a spus luni președintele Klaus Iohannis, intrebat daca exista riscul ruperii coaliției care sa duca la declanșarea alegerilor anticipate.…