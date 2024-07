Sedinta cu toti producatorii de energie din Romania! Anuntul Ministerului Energiei

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a treia zi consecutiva și a șasea oara in aceasta luna, prețul energiei electrice pe piața spot a atins un nou record, cu energia livrata maine seara, 17 iulie, costand 4.300 de lei/MWh. Acest lucru plaseaza Romania in fruntea Europei cu cel mai mare preț. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja,…

- Ministrul Energiei a declarat ca, deși Romania se confrunta cu dificultați in acoperirea cererii tot mai mari de energie cauzata de temperaturile ridicate, nu exista riscul unui blackout generalizat.Ministrul a subliniat ca „Romania nu va avea blackout, ci doar pene de curent temporare”. Pentru a face…

- Ministrul energiei, Sebastian Burduja, și-a anulat participarea la Reuniunea informala a ministrilor Energiei care are loc la Budapesta din cauza unor intalniri „programate din scurt”, au anunțat reprezentanții ministerului, luni, 15 iulie.„Ministrul Energiei nu va mai ajunge la reuniunea ministrilor…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit, joi seara, la Antena 3 CNN, despre riscul de blackout in Romania, in contextul in care ANM a emis Cod roșu de canicula pentru mai mult de jumatate din țara, iar meteorologii anunța temperaturi uriașe in acest weekend. „Nu trebuie nimeni sa se ingrijoreze,…

- Ministerul Energiei anunta investitii record de peste 13,6 miliarde de euro in primul an de mandat al lui Sebastian Burduja. Potrivit institutiei, fondurile alocate provin din PNRR, Fondul pentru Modernizare, Scheme nationale si Planul National de Investitii si sunt distribuite prin diverse mecanisme…

- Un moment artistic a avut loc la București, acolo unde Ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlicov, alaturi de omologul sau din Romania, Sebastian Burduja au cantat impreuna la chitara. Aceștia au interpretat piesa „Trenulețul” de Zdob și Zdup, care nu a fost aleasa la intamplare. Momentul,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, invitat la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, a facut precizari despre cum ajuta țara noastra Ucraina, in condițiile in care infrastructura energetica le este atacata tot mai mult de ruși.

- Pretul gazelor naturale pentru gospodariile din Romania (0,0563 EUR/kWh) a fost al 3-lea cel mai mic pret din UE si la jumatate fata de pretul mediu inregistrat la nivelul Uniunii (0,1125 EUR/kWh), arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. „Avem inca o confirmare ca schema de sprijin a consumatorilor…