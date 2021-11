Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL a decis, in ședința BEX, ca premierul sa fie numit prin rotație, in viitorul Guvern PNL PSD UDMR. Liberalii au și o condiție pentru viitorii parteneri de guvernare, primul premier desemnat sa fie de la PNL. PNL a decis, cu 4 abțineri, 2 voturi contra și restul pentru, in ședința Biroului…

- Mai mulți consilieri locali din Barlad au fost nevoiți sa voteze… pe geamul instituției, deoarece nu dețin certificat verde, astfel ca nu li s-a permis accesul in cladire. La ședința de joi seara, 28 octombrie, a Consiliului din Barlad, ședința care s-a desfașurat online, cand s-a pus problema de votul…

- O serie de stenograme ale discuțiilor purtate, joi dimineața, de liderii PNL, in ședința Biroului Executiv al partidului arata ca echipa de susținatori a lui Florin Cițu insista pana in ultimul moment pentru nominalizarea acestuia ca premier, in ciuda evidențelor care demonstreaza clar ca nu ar reuși…

- Guvernul demis marți prin moțiune de cenzura se reunește miercuri, la ora 17, in prima ședința in aceasta formula. CE POATE FACE GUVERNUL INTERIMAR: indeplineste numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, pana la depunerea juramantului de catre membrii noului Guvern, conform Constituției…

- Suținatorii premierul Florin Cițu nu au liniște de cand cu moțiunea USR PLUS-AUR. Liberalii incearca sa gaseasca soluții pentru blocarea acesteia, ultima ședința din PNL avand loc cu nervii intinși la maximum. Ședința cu scantei a Biroului Permanet a PNL. Sursa Zilei dezvaluie discuțiile tensionate…

- Ședința de coaliție s-a incheiat, insa fara a se ajunge la un consens pentru a pune capat crizei politice. Dupa aproape o ora și jumatate de discuții, nu s-a ajuns la niciun rezultat in ședința coaliției, iar USR PLUS ar putea depune moțiune de cenzura in aceasta seara. Asta dupa ce USR PLUS au insistat…

- Dupa ce au suspendat ședința de Guvern, nemulțumiți de incercarea premierului de a introduce pe ordinea de zi suplimentara a proiectului Anghel Saligny fața de care s-au opus de la inceput, liderii USRPLUS s-au retras pentru a lua decizii. Potrivit unor surse politice sunt luate in calcul trei variante.…

- Rareș Bogdan ii gasește o scuza penibila noului ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, care nu a știut cat este salariul minim net in țara noastra. Vedeta PNL susține ca nu suntem la vreun concurs de intrebari-raspunsuri gen “Roata norocului” sau “Cine știe caștiga”. Amintim ca același Rareș Bogdan compara…