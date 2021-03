Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de urgența in plina desfașurare la sediul Ministerului de Interne pe tema patrurilor de la ATI. Sunt acolo premierul Florin Cițu, care anunța ieri ca numarul paturilor va crește in urmatoarea perioada la 1.600, vicepremierul Dan Barna, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și șeful DSU, Raed…

- Decizie de ultima ora la Cotroceni. Școlile se vor redeschide din 8 februarie, așa cum se vehicula pe surse inca din luna ianuarie. Decizia a fost luata in urma cu puțin timp, anunța Romania TV. Citește și: ULTIMA ORA Incident la metrou: echipajele medicale au intervenit de urgența …

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, seful DSU, Raed Arafat, si directorul Centrului National de Supraveghere si Control al

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, marți, de la ora 15.00, cu premierul Florin Cițu, cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, pentru a decide despre redeschiderea școlilor in data de 8 februarie. Participa și medicii Raed Arafat și Adriana Pistol.…

- Parintii, profesorii si copiii din Romania vor afla astazi, daca se deschid sau nu scolile incepand cu 8 februarie. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, are astazi de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru pe aceasta tema. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea marti, 2 februarie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, din 8 februarie, majoritatea scolilor se vor redeschide. "Din 8 februarie, cand incepe semestrul II, majoritatea scolilor se vor redeschide, asta in conditiile in care pandemia evolueaza aproximativ la fel ca in ultimele saptamani",…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, joi, de la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Cițu, cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, și cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu....

- Cu o zi inainte de Revelion, președintele Klaus Iohannis va avea, la ora 12:00, o ședința de lucru privind gestionarea pandemiei de coronavirus la Palatul Cotroceni. Conform unui anunț al Administrației Prezidențiale, la ședința vor participa premierul țarii, Florin Cițu, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu,…