- Romania inregistreaza primele cazuri de pacienți cu simptome ușoare care, dupa ce refuza internarea, revin la spital cu forme grave. Timp in care parlamentarii nu se pot pune de acord cu proiectul privind regimul izolarii, carantinei și internarii a pacienților cu SARS COV 2.

- Marcel Ciolacu sustine ca legea carantinei nu va fi votata in Senat pana cand premierul si ministrul Sanatatii nu vor veni sa lamureasca toate aspectele discutabile din actul normativ. Liderul PSD a mai spus ca proiectul de lege nu are avizul Ministerului Justitiei. „Nu se va vota legea in Senat pana…

- Surse social democrate susțin ca in ședința CExN al PSD conducerea partidului a discutat despre legea carantinei și despre moțiunea de cenzura pentru demiterea guvernului PNL. In cadrul discuțiilor, baronii PSD din Moldova, in frunte cu Dumitru Buzatu și Ionel Arsene au cerut respingerea legii carantinei,…

- Parlamentarii au oprit dezbaterile la legea carantinei dupa ce nu au putut sa cada de acord asupra unor prevederi care sa asigure parghii de control pentru stat, dar care in acelasi timp sa garanteze respectarea drepturilor persoanelor bolnave sau suspectate a fi bolnave de Covid 19. PSD asteapta mai…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a convocat, luni dimineața, o ședința a Comitetului Executiv Național in care conducerea partidului va tranșa legea carantinei. „#Președintele #PSD, Domnul Ion Marcel Ciolacu, a convocat luni dimineața o ședința a Comitetului Executiv Național in care conducerea partidului…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a convocat o ședința CEX in care șefii județeni și conducerea centrala vor lua o decizie cu privire la legea carantinei și izolarii. Comitetul Executiv va avea loc luni dimineața, prin videoconferința.Deputații au adoptat legea carantinei cu amendamente…

- Liderul Pro Romania sugereaza ca exista un blat intre PNL și PSD pe votarea noii legi privind carantina și izolarea, atragand atenția ca, in Camera Deputaților, proiectul Guvernului a trecut lejer, iar Pro Romania nu a votat pentru acesta. Proiectul ajuns la Senat la Dl Cazanciuc este cel facut de PSD…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a intalnit, joi dimineața, la Parlament, cu Raed Arafat și mai mulți colegi juriști pentru a gasi „cele mai bune formulari” la noua lege privind carantina și izolarea „care chiar sa-i protejeze pe romani in fața pandemiei, nu sa acopere abuzurile”. „Cu…