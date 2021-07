Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu nu a participat miercuri la sedinta coalitiei de guvernare, desi subiectele dezbatute erau importante si urgente, inclusiv desfiintarea SIIJ si dosarul Rosia Montana la UNESCO. Potrivit unor surse politice, premierul era ocupat sa primeasca la Guvern primari PNL din Botosani…

- La sedinta coalitiei de guvernare este asteptat ministrul justitiei Ministrul Justiției, Stelian Ion. Foto: gov.ro. La aceasta ora este programata o întâlnire a liderilor coalitiei de guvernare, pentru a stabili la Senat traseul legislativ al proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, marti seara, ca se va discuta in sedinta coalitiei de miercuri despre desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie si, cel mai probabil, se va convoca o sesiune extraordinara pentru desfiintarea acesteia. ”Cred ca in acest moment,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca partidele aflate la guvernare vor astepta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie,...

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca aceasta guvernare a facut progrese importante in a elimina din tot ceea ce a fost stricat sau a fost introdus gresit in sistemul juridic in ultimii ani de zile, informeaza News.ro . Florin Cițu a precizat ca cei de la Comisia Europeana sustin eliminarea MCV, cat mai…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat joi ca probabil in prima sedinta a coalitiei se va discuta despre situatia alocatiilor pentru copii, mentionand ca el si premierul Florin Citu nu sustin o majorare de la 1 iulie.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat joi ca probabil in prima sedinta a coalitiei se va discuta despre situatia alocatiilor pentru copii, mentionand ca el si premierul Florin Citu nu sustin o majorare de la 1 iulie. „Cu siguranta, chiar saptamana asta ar fi trebuit (luata o…

- Comisia juridica a Senatului are pe ordinea de zi a sedintei de joi, de la ora 9.00, proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in vederea emiterii unui raport. Ulterior acesta va fi votat intr-un plen al forului legislativ, care este decizional…