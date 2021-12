Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca nu au mai avut loc in spitale, sute de bolnavi au beneficiat acasa, gratuit, pe langa schema de tratament stabilita de medici, de concentratoare de oxigen, printr-un proiect al Serviciului de Ambulanta Samaritanus Tg Mures. Totul a inceput cu un an in urma, cand Samaritenii au lasat la cei…

- Conducerea administrativa a Timișoarei anunța ca dorește amenajarea unei zone de locuințe aflate la granița dintre oraș și Dumbravița. Deocamdata este doar un proiect, care ajunge doar in dezbatere in Consiliul Local Timișoara. Cum in acest moment majoritatea USR este absoluta in CLT, odata cu ”cooptarea”…

- RESITA – Dezvoltatorul imobiliar a oferit orasului cinci suprafete de teren situate in zona Mociur, in vederea amenajarii unei retele de transport public! Alesii locali s-au intalnit zilele trecute intr-o sedinta de indata pentru a dezbate mai multe proiecte de interes pentru bunul mers al urbei. Printre…

- Viceprimarul USR al Timișoarei, Ruben Lațcau, ar mai avea de executat 14 zile de munca in folosul comunitații, dupa ce a fost prins conducand cu permisul suspendat. Culmea, Lațcau a facut munca in folosul comunitații la Horticultura, societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, condusa de…

- Un proiect aparent banal a starnit dezbateri serioase, marți dupa-amiaza, in ședința Consiliului Local Timișoara. Spiritele s-au incins in zadar deoarece, pana la urma, proiectul nu a intrunit suficiente voturi din partea aleșilor și nu a fost aprobat. Este vorba despre proiectul de hotarare privind…

- De luni, la primele ore le dimineții orașul se va aglomera din nou cu vehiculele parinților care duc copiii la școala de cartier sau cea ”high class” din centrul Timișoarei. Dar, primaria s-a pregatit, cu investiții finalizate, unele parțial, unele integral, cu inovații edilitare și noi viziuni pentru…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa, se arata surprins ca numele sau a fost folosit de viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau, intr-o ”ieșire nervoasa”, pe tema schimbarii stratutului SMTT. Proteasa spune ca problema e ca Lațcau se plange ca nu mai poate gestiona SMTT și ca…

- Proiectul stadionului nou al Timișoarei nu a ajuns la cel mai inalt nivel guvernamental, am fost informați de mass-media timișeana, cu ocazia vizitei lui Florin Cițu pe Bega, in plina criza guvernamentala. Nu a ajuns la cel mai inalt nivel in mandatul lui Alin Nica, președintele liberal al CJ Timiș,…