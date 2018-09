Sedinta CSAT pentru rectificarea bugetara: Cu doar o zi inainte, Finantele au venit cu modificari substantiale

Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se intruneste marti, sedinta fiind convocata de catre presedintele Klaus Iohannis dupa ce Guvernul i-a solicitat convocarea in regim de urgenta pentru avizarea propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.



Guvernul l-a acuzat pe Iohannis ca blocheaza adoptarea primei rectificari bugetare, fiind afectate economia si drepturi fundamentale ale romanilor. In replica, seful statului a spus ca este "o noua minciuna a PSD si a Guvernului incompetent Dancila", aratand ca rectificarea bugetara se…