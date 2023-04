Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Sedinta a fost convocata de seful statului pentru ora 10,00. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a reuniunii sunt incluse subiecte referitoare la evolutiile privind situatia de securitate din regiunea Marii Negre in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei si a interventiilor externe asupra procesului democratic din Republica Moldova. De asemenea, se va analiza si conceptia dezvoltarii aviatiei militare romane. In cadrul sedintei CSAT vor fi analizate…