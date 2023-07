Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se reunește joi, la Palatul Cotroceni, pentru a dezbate obiectivele Romaniei la Summitul NATO de la Vilnius, din 11 și 12 iulie, in contextul in care țara noastra este interesata in mod deosebit de consolidarea suplimentara a flancului estic al Alianței, printr-o abordare coerenta și unitara, scrie Rador.

Romania vrea un angajament sporit la nivel aliat in abordarea provocarilor de securitate de la Marea Neagra, o zona de o importanța strategica pentru securitatea euroatlantica, așa cum este definita in conceptul strategic al NATO adoptat la Madrid anul trecut,…