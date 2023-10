Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc joi, 12 octombrie. Pe ordinea de zi se numara și subiectul legat de consumul de droguri de catre elevi.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, convocat de președintele Iohannis: Consumul de droguri in randul tinerilor și elevilor, pe ordinea de zi Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, convocat de președintele Iohannis: Consumul de droguri in randul tinerilor și elevilor, pe ordinea de zi In cursul zilei…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste joi, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a reuniunii sunt incluse subiecte referitoare la consumul de droguri sau alte substante stupefiante de catre tineri sau elevi…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), pe 12 octombrie, la Palatul Cotroceni, a informat, miercuri, Administratia Prezidentiala, informeaza AGERPRES . Potrivit sursei citate, pe ordinea de zi a reuniunii sunt incluse subiecte referitoare la consumul…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), pe 12 octombrie, la Palatul Cotroceni, a informat, miercuri, Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, pe ordinea de zi a reuniunii sunt incluse subiecte referitoare la consumul de droguri sau alte…

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, la deschiderea anului școlar, ca problema consumului de droguri in randul elevilor va fi discutata in prima ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Președintele a participat, alaturi de ministrul Educației și primarul sectorului 1, Clotilde Armand, la festivitatea…

- Consumul de droguri in randul tinerilor este un fenomen alarmant, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis, care a anuntat ca subiectul va fi inclus pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la festivitatea de incepere a anului școlar, ca a inclus subiectul consumului de droguri in randul elevilor și tinerilor pe ordinea de zi a urmatoarei ședințe a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii.