- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru joi 3 decembrie, de la ora 15.00 la Palatul Cotroceni, prin sistem de videoconferinta, transmite Administratia Prezidentiala.

