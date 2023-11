Ședință crucială la Guvern. Vor fi analizate plafonarea cash și Legea pensiilor Guvernul va dezbate in ședința de azi Legea pensiilor și cea care prevede plafonarea plaților cu bani gheața. Miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul legii sistemului public de pensii si proiectul de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Guvernul mai are pe agenda proiectul de lege care modifica legislatia din domeniul asistentei sociale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

