- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de miercuri un proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania.

- „Oamenii sa deschida bine ochii și sa se vaccineze pentru a scapa de aceasta greutate” – este mesajul transmis de Mihaela Anghel, primul roman care s-a vaccinat impotriva COVID-19. Ea are 26 de ani, este asistenta medicala generalista la Institutul Național „Matei Balș” și a facut parte din echipa care…

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste joi in sedinta, pe ordinea de zi figurand Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania. Sedinta CSAT, condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc la ora 15,00, in sistem de videoconferinta. Guvernul a adoptat in sedinta…

- Florin Cițu a anunțat ca a semnat plata avansului pentru vaccinul anti-Covid. Potrivit ministrului Finațelor, avansul este de peste 12 milioane de euro. „Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin Covid-19, in suma de 12.058.345 euro!”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Banii…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru plata contributiei voluntare a Romaniei in cadrul raspunsului mondial la pandemia de coronavirus pentru identificarea unui vaccin impotriva COVID-19, precum si Strategia de dezvoltare a infrastructurii…