Guvernul va aproba, in sedinta de joi modificarile la controversata OUG 84 privind testarea anti-drog a șoferilor. Cea mai importanta modificare vizeaza termenul de 72 de ore in care IML trebuie sa trimita rezultatul analizelor, in caz contrar șoferul urmand a-și primi inapoi permisul de conducere, iar situația sa se rezolve ulterior primirii rezultatelor.