Ședință crucială la CNSAS: se va discuta dosarul Nicușor Dan Marți dimineața, membrii Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) se vor intruni de la ora 10.00 pentru o ședința cruciala. Deși ordinea de zi este deja stabilita, surse dezvaluie ca la inceputul acesteia se va decide daca va fi discutat și subiectul privind implicarea lui Nicușor Dan. Experții de la CNSAS vor avea misiunea […] The post Ședința cruciala la CNSAS: se va discuta dosarul Nicușor Dan appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) ar putea lua in discuție acuzația ridicata impotriva lui Nicușor Dan, conform careia actualul primar al Capitalei ar fi fost pe punctul sa fie recrutat de Securitate, in ultimii ani ai comunismului. Ședința CNSAS este programata in ziua…

- Experții de la CNSAS vor stabili astazi sau in zilele urmatoare daca documentul care ii dinamiteaza mandatul lui Nicușor Dan este veridic sau nu. Luni seara, Nicușor Dan a oferit un raspuns la solicitarea Realitatea PLUS privind documentul care ar sugera ca edilul a colaborat cu Securitatea. Primarul…

- Experții de la CNSAS vor stabili astazi sau in zilele urmatoare daca documentul care ii dinamiteaza mandatul lui Nicușor Dan este veridic sau nu. Nicușor Dan a oferit un raspuns la solicitarea Realitatea PLUS privind documentul care ar sugera ca edilul a colaborat cu Securitatea! Primarul general al…

- Direcția Naționala Anticorupție a venit cu detalii despre dosarul care l-ar viza pe Nicușor Dan. Potrivit procurorilor, in prezent se efectueaza cercetari in rem (cu privire la fapte) in dosarul despre care s-a afirmat ca l-ar viza pe edil. Nicio persoana nu este urmarita penal pana in acest moment.…

- Conform unor surse, BitDefender ar fi efectuat o donație de 5 milioane de euro catre Nicușor Dan, din care acesta din urma ar fi direcționat 1,5 milioane de euro catre platforma Hotnews. In lumina recentelor atacuri și investigații publicate in serie despre Piedone și Primaria Sectorului 5, este plauzibil…

- Consiliul Politic National al PNL se reunește in acasta seara pentru validarea alianței electorale și pentru finalizarea fuziunii cu ALDE. Consiliul Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) se va reuni intr-o ședința duminica, incepand cu ora 18:00, conform anunțului facut de Biroul de…

- Zi importanta, astazi, pentru coaliția de Guvernare, care ar urma sa anunțe numele candidatului pentru Primaria Capitalei. In aceasta dimineața, liderii PSD și PNL din București au avut deja discuții separate cu premierul Marcel Ciolacu și liderul PNL, Nicolae Ciuca. Tot marți va avea loc și o ședința…

- Liderii PSD și PNL din București au fost, in aceasta dimineața, la Guvern, acolo unde au avut discuții separate cu premierul Marcel Ciolacu și liderul PNL, Nicolae Ciuca. La Guvern au avut loc doua ședințe, Marcel Ciolacu fiind cu cei de la PSD, iar Nicolae Ciuca separat cu cei de la PNL. In cursul…