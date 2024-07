Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, miercuri, ca data alegerilor prezidentiale va fi stabilita in functie de ceea ce vor romanii. Liberalii vor ca alegerile sa aiba loc in decembrie, in timp ce social-democratii prefera ca scrutinul sa aiba loc in septembrie.

- O ședința cruciala a Coaliției de guvernare are loc miercuri dimineața. Reprezentanții celor doua partide trebuie sa stabileasca atat data alegerilor prezidențiale, cat și daca vor merge cu candidați comuni sau cu candidați separați la scrutinul pentru cea mai importanta funcție in stat.Vom vedea care…

- In cadrul ședinței de Guvern se vor accelera procedurile de construcție ale Autostrazii Buzau-Focșani, parte a Autostrazii Moldovei. Guvernul va aproba exproprierile de pe traseul de 82,44 kilmetri ai acestei autostrazi. Intreaga valoare a proiectului are o valoare estimata de 5,29 miliarde de lei (fara…

- In Sectorul 5, cel mai sarac din Capitala de altfel, clanurile au pus monopol pe administrație. Samsarii fac legea in piețe fara avize, unde au fost excluse produsele romanești și inlocuite cu cele de import.Sectorul 5 este caracterizat de marea majoritate a piețelor ce sunt sub monopolul unor clanuri…

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, se va verifica autenticitatea documentelor aparute in spațiul public. Din informațiile CNSAS, documentul nu este emis de instituție.Sursele noastre spun ca doua persoane care apar in document au cerut sa aiba acces la acest dosar. Nicușor Dan, racolat de Securitate!…

- Experții de la CNSAS vor stabili astazi sau in zilele urmatoare daca documentul care ii dinamiteaza mandatul lui Nicușor Dan este veridic sau nu. Luni seara, Nicușor Dan a oferit un raspuns la solicitarea Realitatea PLUS privind documentul care ar sugera ca edilul a colaborat cu Securitatea. Primarul…

- Experții de la CNSAS vor stabili astazi sau in zilele urmatoare daca documentul care ii dinamiteaza mandatul lui Nicușor Dan este veridic sau nu. Nicușor Dan a oferit un raspuns la solicitarea Realitatea PLUS privind documentul care ar sugera ca edilul a colaborat cu Securitatea! Primarul general al…

- ALEGEREA PRIMARULUI GENERAL - INTENȚIE DE VOTNICUȘOR DAN (susținut de Alianța Dreapta Unita) - 29%GABRIELA FIREA (PSD) - 27%SEBASTIAN BURDUJA (PNL) - 16%CRISTIAN POPESCU PIEDONE (PUSL) - 13%MIHAI ENACHE (AUR) - 12%ALȚII - 3%CARE ESTE PRINCIPALA PROBLEMA DE CARE AR TREBUI SA SE OCUPE PRIMARUL GENERAL?TRAFICUL…