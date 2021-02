Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea BPN al PNL va incepe la ora 11.00, in sistem de videoconferința.„Termenul pana la care toti prefectii si subprefectii, mai exact 127 la numar, trebuie sa fie numiti conform reglementarilor din Ordonanta 3, prin care prefectul este demnitar, este 8 martie. Deci, pana in data de 8 martie, toti…

- Biroul Politic National al PNL se reuneste, sambata, pentru a valida propunerile de prefecti si subprefecti. Ministrul de Interne, Lucian Bode, afirma ca toti prefectii si subprefectii trebuie sa fie numiti pana in 8 martie.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta ca, pana in data de 8 martie, vor fi facute numirile celor 127 de prefecti si subprefecti in baza Ordonantei 3, adoptata luna trecuta de Guvern, act normativ care prevede ca prefectii au statutul de demnitar. Propunerile vor fi validate in forurile de conducere…

- Biroul Politic National al PNL urmeaza sa se reuneasca sambata, intr-o sedinta care se va desfasura in format online, pentru a valida propunerile pentru posturile de secretar de stat care au revenit liberalilor dupa negocierile purtate in coalitia de guvernare, au informat surse din partid, pentru…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca la Centrul Chinologic al Poliției Romane din Sibiu a inceput anul trecut un proiect care are ca scop antrenarea unor caini pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat pe Facebook ca a vizitat…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a aprobat calendarul admiterii pentru scolile de agenti si subofiteri din cadrul MAI, astfel ca cererile se vor putea depune in perioada 15-28 februarie pentru cele 2.403 locuri disponibile.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, marti seara, ca imputernicirile pe functie trebuie sa inceteze, vor fi organizate concursuri si ca "in cateva luni aceste lucruri vor fi incheiate". Citește și: SURSE - Ilie Bolojan arunca in aer negocierile dintre USR-PLUS și PNL"Eu…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a anuntat ca la sediul ministerului a avut loc o sedinta in care s-a analizat posibilele efecte ale tulpinii noi de COVID, dar la acest moment nu sunt prefigurate noi restrictii, informeaza Digi24 . „La acest moment, nu sunt prefigurate noi restrictii. Fac aceasta…