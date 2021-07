Stiri pe aceeasi tema

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca prin consultarile incropite la Cotroceni pe tema proiectului Romania educata, presedintele Iohannis s-a grabit sa ofere Bruxelles-ului o justificare a banilor ceruti prin PNRR pentru acest program prezidential lansat in urma cu 5 ani. Redam integral editorialul…

- Principalele proiecte aflate pe agenda ședinței Guvernului:I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2020Proiectul…

- Agenda ședinței de Guvern:PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotropeProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-7.pdf…

- S-a-ntamplat minunea! Jungla dintre blocuri incepe sa dispara. Moto-cositoarele s-au auzit prin mai multe zone ale Bistriței. Dar mai este de lucru…. Bistrița s-a transformat intr-o adevarata jungla. ”Nici macar anul trecut in starea de urgența NU a fost iarba așa de mare!” au spus bistrițenii, mai…

- Polițiștii au descins in aceasta dimineața la sediul Primariei Bistrița. Ar fi vorba de o acțiune pe latura economica. In aceasta dimineața, polițiștii au descins la sediul Primariei Bistrița. In incinta acesteia nu au avut acces angajații, ci doar cei din conducere. Acțiunea ar aparține polițiștilor…

- Agenda ședinței Guvernului Romaniei din 19 mai 2021:PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE privind ratificarea Tratatului intre Romania și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extradarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/LG.pdf…

- In zona Colegiului Gheorghe Cartianu au fost facute lucrari de ingropare a unor cabluri electrice și la rețeaua de gaze naturale. S-a sunat la 112 și se așteapta reacțiii ale autoritaților dupa ce trecatori au semnalat fum și miros de gaze. In urma lucrarilor este afectata și alimentarea cu curent electric…