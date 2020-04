Stiri pe aceeasi tema

- Un dosar penal si amenzi contraventionale in valoare totala de peste 400.000 de lei - este bilantul actiunilor desfasurate in judet de politisti, jandarmi si militari in contextul Starii de Urgenta, instituita din cauza evolutiei COVID-19.Prefectura Suceava a transmis ca, duminica, in scopul…

- A intrat in vigoare Ordonanta Militara nr.3.Ordonanta Militara nr.3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19 a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial, Partea I, astfel ca prevederile ei au intrat in vigoare.Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta…

- Referitor: Prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 30, publicata in MO, PARTEA I, Nr. 231/21.03.2020, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca seful statului, Klaus Iohannis, a decretat tarziu starea de urgenta in Romania, printr-un document "foarte vag". "Presedintele Romaniei a decretat stare de urgenta in Romania. A facut-o tarziu si printr-un document foarte vag, care nu lamureste…

- Avand in vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țari, in care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum și declararea „Pandemiei” de catre Organizația Mondiala a…

- DECRET privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei Foto: presidency.ro. Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea starii de urgența pe teritoriul României 16 martie 2020 Președintele României, domnul Klaus Iohannis,…

- Avocatul Poporului cere instituirea starii de urgența in contextul epidemiei de Coronavirus. Avocatul Poporului, in calitate de garant constituțional al drepturilor și libertaților fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in acțiunea de combatere a raspandirii virusului…

- Președintele Klaus Iohannis a lasat sa se ințeleaga ca nu va declara stare de urgența in Romania ca urmare a actualei situații privind epidemia de COVID-19. „Daca va uitați la televizor și vedeți politicieni care dau sfaturi la toata lumea și le știu pe toate, eu va sfatuiesc sa schimbați canalul. Luați…