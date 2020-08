Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a fost invitat miercuri, 12 august, de la ora 13:00, in plenul Parlamentului, conform unei decizii luate astazi de Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor.Temele vizate sunt limitarea raspandirii noului coronavirus, organizarea alegerilor locale si deschiderea…

- ​​Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, au trimis luni premierului Ludovic Orban o scrisoare prin care îi cer sa prezinte un raport, care sa fie dezbatut cu prioritate, cu privire la masurile pe care urmeaza sa le întreprinda…

- Proiectul de lege privind carantinarea si izolarea infectatilor cu COVID-19 a adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de prim for sesizat. S-au inregistrat 266 voturi pentru, 11 contra si 8 abtineri. Proiectul a fost trimis la Senat, care este for decizional. "Dezbaterea nu s-a incheiat…

- "Asta este o forma de tergiversare a adoptarii legii. Eu am vorbit cu presedintele Senatului, in care mi-am exprimat foarte clar argumentele care au stat la baza elaborarii proiectului si solicitarea de a fi adoptat cat mai repede in forma care a iesit de la Camera Deputatilor. Camera Deputatilor…