- Senatul si Camera Deputatilor se vor reuni, miercuri, in sedinta de plen, pentru constituirea unor comisii parlamentare comune. Citește și: VIDEO 18+ Imagini cu femeia care pica de la etajul 6 al unui bloc, pentru a scapa din flacariAstfel, va fi constituita Comisia pentru statut,…

- Iata ce a declarat președintele Klaus Iohannis: Iohannis a felicitat PNL, USR PLUS și UDMR: O zi și un pic dintr-o noapte Am avut azi o noua runda de consultari cu partidele reprezentate in noul Parlament Saptamana trecuta, dupa prima runda, am spus ca e nevoie de inca cateva zile pentru cristalizarea…

- PNL, USR PLUS și UDMR au semnat, luni, acordul de guvernare pentru urmatorii 4 ani. Cei care și-au pus semnatura pe acest document sunt Ludovic Orban – președinte PNL, Dan Barna și Dacian Cioloș – copreședinți USR PLUS, Kelemen Hunor – președinte UDRM și Florin Cițu – premier susținut de coaliție. Președintele…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca anunțul lui Klaus Iohannis de a amana desemnarea unui premier este „anunțul unui eșec”, iar despre președinții PNL și USR PLUS, Ludovic Orban și Dan Barna, ca sunt „gemenii eșecului”. „Gemenii eșecului, domnul Orban și domnul Barna, vor sa confiște acest…

- Negocierile pentru formarea coaliției de guvernare au fost suspendate duminica dupa nici doua ore de discuții, liderii PNL, USR Plus și UDMR reușind doar sa agreeze includerea in protocol a unei clauze care sa interzica traseismul parlamentar, au declarat surse participante la discuții pentru G4Media.ro.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunta ca a avut, joi dimineata, la "o discutie informala" cu liderii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna, si cu presedintele executiv PLUS, Dragos Tudorache, care a avut loc in prezenta sefului statului, Klaus Iohannis. Citește și: Președintele…

- George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), noul partid care a intrat in Parlament, susține ca va declanșa procedura de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, daca cei de la PSD nu vor face asta.Simion l-a criticat pe șeful statului pentru ca s-ar fi implicat politic in campania…

- Ludovic Orban a vorbit, marți, despre motivele pentru care a ales sa iși depuna mandatul, dupa aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare de duminica.„Decizia dedemisie a fost personal, cand am vazut rezultatele votului. Am considerat ca eun gest de onoare și demnitate. Am luat aceasta decizie inainte…