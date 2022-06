Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a spus, luni, la Chisinau, ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, iar in ce privește razboiul din Ucraina, a afirmat ca „avem de-a face cu un razboi de durata cu un dictator care va fi greu sa iși redimensioneze dorințele”. Dupa intalnirea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat, luni, ca Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, in schimb este nevoie de securizarea frontierelor, iar in aceasta zona Romania trebuie sa se implice si mai mult. De asemnea, acesta a declarat…

- Din toamna acestui an, Republica Moldova spera sa nu mai fie dependenta de gazul rusesc. Declarația a fost facuta, la Iași, de ambasadorul Republicii Moldova la București, Excelența Sa Victor Chirila. El a participat la lucrarile comune ale Comisiilor Juridica și de Politica Externa ale Parlamentelor…

- Cei doi jurnaliști romani eliberați in urma demersurilor facute de MAE au fost insotiti la Chisinau, unde se afla in siguranta in acest moment. In seara zilei de 10 mai 2022, Ministerul Afacerilor Externe a fost informat cu privire la faptul ca doi jurnaliști romani, prezenți in interes profesional…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, 11 mai, ca a intervenit pentru eliberarea a doi jurnaliști romani, aflați in interes de serviciu in regiunea transnistreana a Republicii Moldova, dupa ce redacția nu i-a mai putut contacta. In urma demersurilor dispuse de ministrul Bogdan Aurescu,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine, intr-un interviu pentru News.ro, ca Republica Moldova trebuie sa aiba parte de acelasi tratament ca Ucraina in negocierile de aderare la UE. De la inceputul razboiului, Comisia Europeana a trimis 150 de milioane de euro la Chisinau, iar in asteptare…

- Romania a derulat multiple proiecte menite sa ajute toti cetatenii Republicii Moldova, indiferent de limba vorbita, etnie si optiuni politice. Declaratia apartine ambasadorului roman in Republica Moldova, Daniel Ionita, si a fost facuta in cadrul unei vizite de lucru in municipiul Balti, pentru a marca,…

- Republica Moldova a fost si va fi in continuare sprijinita de Romania pentru a gestiona consecintele agresiunii armate a Rusiei asupra Ucrainei – aceasta a fost mesajul dat in aceasta seara, la Chisinau, de presedintele tarii noastre, Klaus Iohannis. Vizita-fulger facuta de seful statului roman in capitala…