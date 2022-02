Stiri pe aceeasi tema

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit in sedinta comuna, de la ora 16:30, pentru a vota proiectul bugetului de stat si bugetul asigurarilor sociale pe anul 2022, au decis, miercuri, Birourile permanente reunite.Comisiile de buget-finante au finalizat, miercuri, rapoartele la cele doua proiecte,…

- Vicepresedintele Senatului Alina Gorghiu a anuntat, cu privire la propunerea legislativa prin care ar putea fi interceptate conversatiile pe WhatsApp, Telegram, ca va fi propus un amendament prin care sa fie eliminata prevederea legata de interceptarea comunicatiilor. „Dezbaterea legitima…

- Fostul Guvern PNL, condus de Florin Cițu, a adoptat, inainte de demitere, proiectul de lege pentru transpunerea directivei UE 2018/1972 – Codul european al comunicațiilor. Acest act normativ introduce o extindere a domeniului si a spectrului interceptarii comunicatiilor electronice, inclusiv a accesului…

- Florin Citu a afirmat, intrebat despre proiectul de lege care ar permite interceptarea conversatiilor pe WhatsApp, Messenger, Skype sau Telegram, aflat in procedura legislativa la Senat, for decizional pe propunerea legislativa, ca este vorba de Codul comunicatiilor si este necesar proiectul pentru…

- ​Guvernul Cîțu a adoptat cu 3 zile înainte de a fi demis în Parlament un proiect de lege în care a fost introdus 'pe șest' un articol care a largește nejustificat spectrul interceptarii comunicațiilor electronice, inclusiv a accesului la datele de trafic, date de conținut…

- Social – democrații sunt acuzați ca au modificat marți legea de functionare a Consiliului National al Audiovizualului pentru a o repune ȋn functia de presedinte pe Monica Gubernat. Astfel, la propunerea PSD, a fost eliminat alineatul care prevedea explicit ca un președinte demis nu mai poate ocupa aceasta…

- Fosta șefa a CNA, ar putea fi reinstalata in funcție de PSD și PNL. Cele doua partide au convenit sa o readuca la conducerea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pe Monica Gubernat. Ea fusese demisa din funcție in iulie de coaliția PNL – USR. Sub șefia lui Gubernat, CNA s-a remarcat prin lipsa…

- Liderul PNL, Florin Cițu, a anunțat, vineri, conducerea PNL, in ședința Biroului Executiv, ca dezbaterile pe tema proiectului de lege privind introducerea certificatului verde la locul de munca se sisteaza, potrivit surselor G4Media. Se pare ca Florin Cițu nu ar fi de acord cu prevederea potrivit careia…