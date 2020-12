Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput ședințele de plen la Senat și la Camera Deputaților Foto: cdep.ro De la Palatul Parlamentului Alina Stanuta ne spune ce se întâmpla acolo-"Sedinte tehnice astazi la parlament. Cel mai probabil, astazi, se aleg conducerile celor doua Camere, se constituie grupurile…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Azi are loc o noua ruda de negocieri la Vila Lac. Dintre cele trei ateliere, unul s-a transformat cu certitudine in paratrasnet. E vorba de negocierea funcțiilor. Și, din modul in care decurge aceasta negociere, aflam ca unul este mai bun decat altul. Intreaga disputa are…

- Pentru a treia oara consecutiv, Biroul Permanent al Senatului nu și-a putut desfașura ieri activitatea din lipsa de cvorum. PSD a pierdut majoritatea in camera superioara a legislativului dupa ce senatorul Ion Ganea a fost exclus din partid pentru ca a absentat, boicotand ședința alaturi de PNL și USR.…

- Sedinta Biroului permanent al Senatului condusa de președintele interimar Robert Cazanciuc a fost amanata, ieri, de doua ori din lipsa de cvorum. Pe ordinea de zi a Biroului permanent al Senatului ar fi trebuit sa figureze cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis a legii care stabileste…

- Mai mult de 30.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Potrivit site-ului AEP, pana marti, in jurul orei 14:30, au fost depuse 30.069 de cereri, informeaza Agerpres. Romanii din diaspora mai au la dispoziției…

- Dupa mai multe amanari, Curtea Constituționala a Romaniei debate astazi, 29 septembrie, sesizarea președintelui Klaus Iohannis și cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare și nu Guvernul. Alegerile parlamentare vor avea loc in 6 decembrie 2020, transmite…

- Pe 17 august, presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in legatura cu Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, legea care prevede ca data alegerilor este stabilita de Parlament,…