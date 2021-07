Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a ieșit, luni, din ședința coaliției desfașurata la Palatul Victoria, spunand ca nu s-a ajuns la un consens pe varianta de desființare a SIIJ, subiect despre care USR PLUS a avertizat ca ar putea sa fie motiv de rupere a coalitiei. „Continuam discutiile pe aceasta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca a avut o relatie “aproape fara cusur” cu Klaus Iohannis in cei patru ani de cand este presedintele PNL, el fiind cel care l-a susținut pe președinte in ascensiunea politica. “Sunt presedintele PNL de patru ani. In aceasta perioada am avut un…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a ironizat-o, marți, pe Viorica Dancila pe tema angajarii pe post de consilier la BNR. Intrebat ce o recomanda pe Dancila pentru aceasta funcție, Ludovic Orban a raspuns razand: „Vocea și talentul.” „Știrea inițiala am vazut ca nu e adevarata, ca e angajata pe un post…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca Andi Manciu a luat decizia de a demisiona din functia de consilier de stat in domeniul comunicarii din cadrul Cancelariei prim-ministrului pentru a reveni in functia de sef al Departamentului pentru relatii cu presa al partidului. “Ca sa revina la…

- Premierul Florin Citu a declarat, dupa semnarea protocolului coalitiei prin care i se limiteaza atributiile de remaniere a ministrilor, ca din partea PNL a semnat președintele partidului, Ludovic Orban. Intrebat ce se va intampla daca va dori sa remanieze un ministru, iar partenerii de coalitie se…

- Primul subiect discutat marți a fost procedura de revocare a miniștrilor, PNL fiind de acord cu solicitarea USR-PLUS de consultare a premierului cu liderii partidelor, atunci cand are in vedere o asemenea masura. NOUL ACORD AL COALIȚIEI DE GUVERNARE Coaliția funcționeaza pe principiul solidaritații…

- Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, a scris, marți, pe Facebook, un comentariu ironic la adresa liderilor coaliției de guvernare, care discuta modificarea protocolului guvernamental. Tudorel Toader spune despre cei de la PNL și USR-PLUS ca au nostalgia protocoalelor, cu referire la cele cu…

- Inainte de ședința coaliției de Guvernare, liberalii s-au reunit in propria ședința, pentru a pune la punct mandatul cu care vor merge la discuții. La ședința PNL a venit și Florin Cițu, care nu a mai participat la aceste reuniuni saptamanale ale partidului, in ultima vreme. Concluzia la care s-a ajuns…