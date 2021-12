Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca masurile de protectie sanitara aferente sarbatorilor de iarna vor fi luate, de Guvern, in urmatoarele zile, dar a atras atentia ca purtarea corecta a mastii va fi „absolut obligatorie”, in spatiile aglomerate, indiferent de incidenta cazurilor de COVID-19.…

- Ministrul Sanatatii si ministrul Afacerilor Interne emisesera ordinul comun privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice deschise, in localitatile in care incidenta este mai mare de 6 la mie. Miercuri seara, ordinul a aparut in Monitorul Oficial, transmite Noi.md cu referire…