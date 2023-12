Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul a fost respins de conilieri.Astazi, 28 decembrie 2023, in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Constanta, se va dezbate proiectul de hotarare nr. 579 15.12.2023 pentru modificarea HCL nr. 217 2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata…

- In cadrul sedintei urmatoare a Consiliului Local Municipal Constanta, de pe data de 28 decembrie, un proiect important intra in discutie: Proiect de hotarare nr. 618 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta.…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, joi, 28 decembrie de la ora 14.00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte printre care si proiect de hotarare nr. 594 2022…

- Proiectul de hotarare nr. 590 2023 pentru modificarea si completarea H.C.L nr. 339 2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului Constanta in anul 2024, intra la vot in cadrul sedintei Consiliului Local Municipal din 28 decembrie a.c.Potrivit acestuia, taxele gestionate de Directia…

- Grupul de consilieri locali PNL au initiat si vor sustine in cadrul sedintei Consiliului Local din 28 decembrie a.c., proiectul de hotarare nr. 306 2023 privind schimbarea denumirii ldquo;strazii 9 Mai" situata pe raza admininistrativa a municipiului Constanta, zona Peninsulara, in ldquo;strada Anatole…

- Proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului a fost retras de pe ordinea de zi, in ședința de astazi a Consiliului Local Iași, in urma insistențelor consilierilor din PMP. Proiectul va fi repus in discuție in viitoarea ședința. Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a confirmat ca Razvan Timofciuc…

- Consiliul Local Municipal Constanta se va reuni pe final de an pentru ultima sedinta ordinara din acest an Printre proiectele care ar putea intra la vot se afla si cel privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 2905 mp situat in municipiul Constanta,…

- Consiliul local al municipiului Constanta s a reunit in sedinta extraordinara cu convocare de indata, vineri, 24.11.2023, de la ora 12.30. Sedinta s a desfasuraat prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Un singur proiect este pe ordinea de zi, este vorba despre Proiectul…