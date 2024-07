Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 31.07.2024, ora 10:00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ. Sedinta se va desfasura in format fizic. Printre proiectele de pe ordinea de zi se numara si Proiectul privind modificarea si completarea Hotararii…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 29.05.2024, ora 10,00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte printre care: proiect de hotarare nr.127 21.05.2024…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 29.05.2024, ora 10,00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte printre care proiect de hotarare nr. 126 21.05.2024…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 29.05.2024, ora 10,00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte printre care proiect de hotarare nr.106 17.05.2024 privind…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 29.05.2024, ora 10,00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte printre care proiect de hotarare nr.103 16.05.2024 privind…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 29.05.2024, ora 10,00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte printre care proiect de hotarare nr.102 15.05.2024 privind…

- Consiliul Judetean Constanta se reuneste in sedinta ordinara pentru data de 29.05.2024, ora 10,00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic.Pe ordinea de zi se regaseste din nou proiectul de hotarare nr.79 15.04.2024 privind retragerea Unitatii…

- Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 29.05.2024, ora 10,00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic.Printre proiectele de ordinea de zi se afla si unul referitor la modernizarea DJ 392: Vanatori ndash;…