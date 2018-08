Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va dezbate in sedinta de joi o serie de proiecte de hotarare referitoare la delegarea unor servicii publice si transferul patrimoniului pentru desfasurarea acestora catre companiile municipale infiintate anul trecut de Primaria Capitalei. Pentru ca aceste proiecte sa fie aprobate, este necesar un vot de doua treimi din partea consilierilor. O noua rectificare bugetara, a doua in mai putin de o luna, va fi supusa votului in sedinta. Vor primi bani in plus Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB), mai...