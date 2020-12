Şedinţă CGMB: Alegerea viceprimarilor - pe ordinea de zi Consiliul General al Capitalei se va întruni în sedinta luni, de la ora 10,00, pe ordinea de zi figurând 34 de proiecte de hotarâre, printre care alegerea viceprimarilor, înfiintarea unei comisii pentru monitorizarea companiilor municipale, desemnarea reprezentantilor municipiului Bucuresti în adunari generale ale actionarilor din 28 de societati comerciale, scrie Agerpres. De asemenea, în cadrul ședinței va avea loc depunerea juramântului de catre zece consilierii supleanti validati prin Încheierea Judecatoriei Sectorului 1.



