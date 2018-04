Intrebat, pe 10 aprilie, daca va fi facuta o evaluare a Guvernului la sedinta CExN al PSD, Liviu Dragnea, a raspuns: "Nu. Va fi o prezentare facuta de prim-ministru, o analiza, un mini-bilant".

Liderul PSD a infirmat probabilitatea unei remanieri. Totusi, intrebat despre aceasta posibilitate pe termen lung, avand in vedere ca in presa se discuta despre astfel de amenintari, Dragnea a spus: "Pai normal. Sunt niste prieteni de-ai nostri care in fiecare saptamana trebuie sa inventeze ceva, dar nu exista (discutii despre remaniere – n.r.). Probabil ca in urmatorii 10 ani vor fi niste remanieri,…